Alma College Winter 2022 Dean’s List

Alma College has released the Dean’s List for those students who achieved outstanding academic performance during the 2022 Winter Term. Students who achieve a 3.5 or better grade point average during a term, while carrying a minimum of 13 credits, at least eight of which are evaluative grades, are named to the Dean’s List.

Students are listed below by their hometown:

Anchorage, AK: Kaitlyn Kibler

Florence, AL: Yuhao Guo

Chandler, AZ: Ryan Gray

Show Low, AZ: Samuel Bjordahl

Mountain View, CA: Padyn Kesselring

Riverside, CA: Sophia Elias

Roseville, CA: Jason Melnik

Sacramento, CA: Carrie LaFranchi

Twentynine Palms, CA: Emma Yeager

Ventura, CA: Ashlynn Bryson

Riverview, FL: Matthew Peterman

Buford, GA: Matthew Garland

Chicago, IL: Katherine Dunaway, Chetara Knight

Monee, IL: Abbey Short

Naperville, IL: Jeffrey Bonomo

Plainfield, IL: Emma Figlewicz, Carson Koziel

Village of Lakewood, IL: Carl Metz

Volo, IL: Jocelyn Silk

Woodstock, IL: Alyssa Gibson

Spencerville, IN: Ziayra Hulbert

Valparaiso, IN: Emma Adams

Garden City, KS: Sophie Lowry

Benton, KY: Abby Strait

Latonia, KY: Hannah Loftis

Brunswick, MD: Lauren Kenny

Ada, MI: Brady Douma, Connor Douma, Samantha Peterson, Garrett Pratt

Akron, MI: Cooper Kauffold

Alanson, MI: Ty Slater

Albion, MI: Bailey Hoffman

Algonac, MI: Mikayla Stuart

Allegan, MI: Noah Festerling, Elizabeth Hill, Walker Michaels

Allen Park, MI: Isabelle Conn

Alma, MI: Rachel Bakker, Abigail Bates, Liuda Budaragina, Taylor Cleveland, Jonathan Couch, Sarah Gadde, Mason Gardner, Cornelia Gotaas, Elizabeth Gotaas, Victoria Gotaas, Dalanie Mott, Shalom Ncha, Madilyn Ogle, Claire Peterson, Autumn Rath, Addison Stimac, William Syckle, Abigail Zerbe

Alto, MI: Ava Frederickson, Elizabeth Vredevelt

Ann Arbor, MI: Taha Ebrahim, Rosemary Ling Hathaway, Christian Lund, Brooke Rafko

Armada, MI: Sara Lesnesky

Ashley, MI: Jaden Gavenda

Auburn Hills, MI: Mackenzie Hetzler, Jack Letica

Baroda, MI: Reneigh Sandmann

Bath, MI: Clara Beck, Jacqueline Daigneault, Makenzie Jonas

Bay City, MI: Mia Bacigalupo, Matthew Przepiora, Gavin Swiecicki, Katherine Tallman

Bear Lake, MI: Sylvia Neph

Belding, MI: Drew Riches

Bellaire, MI: Kennan Dawson

Big Rapids, MI: Kaitlyn Ray

Blissfield, MI: Krista Stutzman

Boyne City, MI: Clifton Maginity, Will Maginity

Boyne Falls, MI: Megan Hope

Breckenridge, MI: Thomas Alfano, Meghan Bartlett, Victoria Lecureux

Brighton, MI: Kayla Mazaitis, Caitlin Wilcoxen

Brimley, MI: Megan Schornack

Brooklyn, MI: Claire Williams

Burton, MI: Hannah Swanson

Byron, MI: Jenna Baker, Jenna Belmas

Cadillac, MI: Timothy Carlington, Emma Lloyd

Caledonia, MI: Baileigh Connolly, Zachary Tuori

Camden, MI: Alyssa Steinfeldt

Canton, MI: Dalton D’Alexander

Casco, MI: Jack Kretzschmar

Cass City, MI: Brittany Hamilton, Kayla Koepf

Charlevoix, MI: Hannah Solomon

Charlotte, MI: Caleigh Winters

Chesterfield, MI: Alexis St Clair

Clare, MI: Benjamin Wilson

Clarkston, MI: Lydia Back

Clawson, MI: Alexa Dekorte

Clio, MI: Ruby Lovasz, Wyatt Nyswaner

Commerce Township, MI: Kathryn Bailey

Cottrellville, MI: Matt Arrigoni, Justin Headlee

Croswell, MI: Ashton Wesolowski

Davisburg, MI: Madelyn Lowney

Davison, MI: Lily Brown

Dearborn, MI: Madilynn Mendez

Dearborn Heights, MI: Lourdes Gutierrez, Chloe Pace

Detroit, MI: Juno Barina, Lauryn Bishop, Thomas Burns, Karmella Williams

DeWitt, MI: Abigail Dawes, Emmelyn Keith, Maria Vostrizansky, Betsie Williams, Evan Zarotney

Dexter, MI: Margaret Hanna, Nicole Tuzinowski

Dryden, MI: Gabriel Bourdeau

Durand, MI: Olivia Ayers, Drew Theibert

East Lansing, MI: Amelia Arnold, Devin Carapellucci, Ella Lavey, Sophia Romain

Edmore, MI: Brooke Hetherington, Abigail Killian

Elwell, MI: Miranda Aldrich, Shauna Brenner, Sophie Patrick

Emmett, MI: Kaleb Leenknegt

Empire, MI: Cody Deisler

Farmington, MI: Merrick Bay, Haley Chene, Zoe Dawson

Farmington Hills, MI: Luke Losie, Danielle Nykanen

Fenton, MI: Erin Ezell, Carter Hankins

Flat Rock, MI: Madeline Wagner

Flint, MI: Audrey Plouffe

Flushing, MI: Ayla Piggott

Fort Gratiot, MI: Ainsley Kinney

Fowler, MI: Noah Hamilton, Abigail Wohlfert

Fowlerville, MI: Thomas Salois

Frankenmuth, MI: Brenna Kilby

Freeland, MI: Savannah Doyle, Charlotte Howald, Josiah Murphy, Hannah Peitsch, Tatyana Spaulding

Gaylord, MI: Archey Archambault, Trevor Boughner, Christina Harbin, Samuel Sircely

Glen Arbor, MI: August Sack

Gobles, MI: Chayse Brown

Goodrich, MI: Milo Deciechi, Danielle Dumoulin

Grand Blanc, MI: Cameron Goldie, Parker Macco, Sarah Moe

Grand Haven, MI: Jessica Skinner

Grand Rapids, MI: Annabelle Avolio, Chloe Bower, Peyton Bush, Shelby Carter, Taylor Griffith, Kylie Halverson, Willis Heiney, Madeleine Kim, Angela Mish, Sydney Moe, Sean Pauley, Jack Poling, Johnna Pullen, Joanna Scorziello, Monica Stasiulewicz, Felix Stoll, Kaitlyn Verbrugge, Jose Vicario, Jasper Wanta

Grass Lake, MI: Xavier Bargesser, Jacob Campbell

Grawn, MI: JuliAnn Kirk

Greenville, MI: Madison Hall, Hallie Sage

Grosse Ile, MI: Sophia Payne

Grosse Pointe Park, MI: Rachel Kostrzewa

Hamilton, MI: Pauline Gault, Phebe Gault

Harbor Springs, MI: Ty Kennard, Madelaine McShannock

Harper Woods, MI: Kelli Harbin

Harrison, MI: Lucas Cooper, Rachael Parrett

Hartland, MI: Sara Swaneck

Haslett, MI: Danten McFate

Hastings, MI: Olivia Jones, Connor McCain

Hemlock, MI: Madasyn Edsall

Hickory Corners, MI: Jack Lockerbie

Highland, MI: Ashley Dehetre

Holland, MI: Bailey Matthews, Haley Menghini, Nicole Milligan, Abigail Walton

Honor, MI: Andrea Taghon

Hope, MI: Gabriel Brady

Howard City, MI: Krysta Bennett

Howell, MI: Alaina Ettema

Hudsonville, MI: Kendall Griffioen

Imlay City, MI: Austin Derocher, Summer Stoldt

Ionia, MI: Emily Davis, Kimberlyn Hollon-Morseau

Ithaca, MI: Braxton Lamey, Abigale Whitford

Jackson, MI: John McDonald, Skye Wilcox

Jenison, MI: Nathan Deyman, Samuel Markus, Gage Krueger

Kalamazoo, MI: Elizabeth Elliott-Redlin, Elaina Gross, Mike Ravn

Kalkaska, MI: Stephanie Jones

Kent City, MI: Audrey Merrifield

Lake Ann, MI: Athelia Gray

Lake Orion, MI: Michaela Collins, Emily Diener

Lansing, MI: Jennifer Dake, Jailyn Gonzales, Noor Hassan-Contreras, Claire Hipps, Chloe Sandborn, Lily Stephan, Emily West

Lapeer, MI: Haden Gross

Levering, MI: Natalie Schmit

Lincoln Park, MI: Maxwell VanZant

Linden, MI: Kiera Biland, Allison Bush, Jacob Keeley

Livonia, MI: Owen Atienza, Moranda Johnson, Alexandra Mithen, Victoria Mithen, Joshua Mushinski

Lowell, MI: Lauren Austhof, Zackery Post

Ludington, MI: Sophia Cooney, Heather Kaatz

Macomb, MI: Josephine Theut

Madison Heights, MI: Sofia Heuerman, Courtney McPhail

Mancelona, MI: Abigale Thorsen

Manchester, MI: Ava Sharrow-Ducsay

Manistee, MI: Dalron Gray, Justin Kissling, Starr Koon

Maple City, MI: Grace Fosmore, Joseph Fosmore

Marquette, MI: Laura Beckman, Stasha Warchock, Rebecca Yates

Mason, MI: Alexandra Erbe, Anika Ried

Mattawan, MI: Noah Janssen, Emily Patzkowsky

Merrill, MI: Margaret McMahon

Middleton, MI: Laura Morrison

Midland, MI: Madison Anzarut, Seth Bradford, Madison Chapin, Madison Dyer, Owen Gornicki, Faron Grossman, Abigail Haag, Thomas Johnstone, Asher Jordan, Nevada Kennedy, Caitlin Lewis, Evan Metiva, Mackayla Pirie, Lauren Smit, Toby Stauffer, Ethan Swartzentruber, Jacob Wanous, Emily Wood

Milford, MI: Christopher Henry, Rebecca Kobylas, Amelia Price

Monroe, MI: Henri D’Haene, Carson Daill

Morrice, MI: Hunter Sanderson

Mt. Pleasant, MI: Brooklyn Bigard, Elizabeth Bomodi, Rhianna Haynes, Amelia Lytle, Maria Mitchell, Rachel Moran, Kaylyn Myers, Kayleigh Reilly, Corey Zeneberg

Muskegon, MI: Jillian Gripton, Blake Jonassen

Newberry, MI: Carlee Corinth, Alexander Henry

Newport, MI: Lauren Cline, Sarah Vanisacker

Niles, MI: Gary Carter, Kara Tredway

North Muskegon, MI: Austin Flowers

Northport, MI: Paige Kohler

Northville, MI: Jennifer Ostrowski

Norton Shores, MI: Peyton Erndteman, Morgan Henson, Brooke Leroux

Novi, MI: Bridgid Giannotta, Adam Harp, Bryce Kirkland, Brendan Murdie

Okemos, MI: Abigail Ely, Alexis Hereza, Chelsea Swartzle

Olivet, MI: Alexandria Maas

Omer, MI: Alexandria Kroczaleski

Onaway, MI: Caitlyn Fitzpatrick, Trevor Wregglesworth

Oscoda, MI: Sydney Lopez, Erin Senn

Otisville, MI: Savannah Martin

Otter Lake, MI: Melody Horne

Owosso, MI: Jessica Eva, Alexis Martenis

Oxford, MI: Anne Cobble, Paul Heuschele, Abigail Mooney

Perrinton, MI: Megan Blair, Grace Holland, Tatym Plath, Bethany Slater

Petersburg, MI: Kaissidy Homolka

Petoskey, MI: Jason Beaudoin, Keaton Walker

Pinckney, MI: Rachel Kuczajda, Benjamin Putnam, Haylee Williams

Plainwell, MI: Carina Andrews

Plymouth, MI: Lily Carney

Pontiac, MI: Jerome Roberson

Portage, MI: Caleb Schuring

Portland, MI: Chloe Clark, Zachary Pung, Reese Townsend

Presque Isle, MI: Taylor Alexander

Quincy, MI: Damon Black

Redford, MI: Kylee Lary

Reese, MI: Taylor Findlay

Remus, MI: Ross McNeel

Riverdale, MI: Mac Meier, Camden Sutherland

Riverview, MI: Marissa Luzac

Rochester Hills, MI: Sophie Flater, Weston Hirvela, Shannon McGlynn, Hannah Sigelko, Eleanor Smith, Victoria Austin

Rockford, MI: Ava Gilbert, Theresa Korreck

Rogers City, MI: Justice Cuddie, Hannah Fleming, Ava Kelly

Romeo, MI: Brenna Maurer, Payton Miller

Romulus, MI: Krystal Urena Warrington

Roscommon, MI: Brenden Coulter, Lauren Holm, Draconis Josts

Royal Oak, MI: Evdokia Blysniuk, Maxim Kraniak, Viktoria Lamley, Sebastian Nolte

Saginaw, MI: Destina Belt, Sophie Groya, Benjamin Schall, Jenna Vargas, Jack Veverka, Samuel West

Saline, MI: EmmaLeigh Petrock

Sanford, MI: Jenna Holzinger

Saugatuck, MI: James Malkowski

Sawyer, MI: Kaylee Zehner

Scottville, MI: Keira Hatch

Shelby, MI: Alexander Dean, William Kidder

Shelby Township, MI: Kylie Sicken

Shepherd, MI: Taylor Ellison, Raegan Stambaugh

Shingleton, MI: Kali Donnelly

Sidney, MI: Katrina Thomsen

South Haven, MI: Brenna Smith

South Lyon, MI: Mia Abate, Jordan Robertson, Alec Strick

Spring Lake, MI: Casey Constant

Springport, MI: Maizey Wheeler

St. Charles, MI: Joseph Gonzales, Peyton Volk

St. Clair Shores, MI: Kathryn Kildea, Sean Kildea, Brooke Nysen

St. Johns, MI: Abbigail Bucholtz, Kerri Miller, Aubrey North, Madison Robbins, Cole Thomas

St. Louis, MI: Bea Eby, Emily Hamilton, Aynslee Koutz, Jayce Kuehnlein, Aaliyah Wilson

Standish, MI: Landon Jennings

Stanton, MI: Paityn Blaisdell

Sterling, MI: Ericka Bigham

Sterling Heights, MI: Christopher Edwards

Stockbridge, MI: Jade Harbert

Sturgis, MI: Ella Bright, Amelia Earl

Sumner, MI: Emma Browne

Sylvan Lake, MI: Brayden Daulton

Tecumseh, MI: Alexander Flint, Rebecca Gray

Temperance, MI: Morgan Mydloski

Three Rivers, MI: Aidan Judsen, Thomas Rhyner

Traverse City, MI: Rebecca Bohrer, Darcy Daenzer, Bailey Langbo, Joseph Rawlin, Connor Slaggert, Odin Soffredine, Jillian Weber

Trenton, MI: Alexander Herin, Isabel Oakley, Charlayne-Aye Olegario

Troy, MI: Daniel Barr, Madelaine Crum, Nathan Feld, Briana Scillion

Twin Lake, MI: Elijah Pinter

Vernon, MI: Mariah Dunkin

Vestaburg, MI: Brooke Peterman

Vicksburg, MI: Nicholas Dilly

Warren, MI: Kristina Her

Washington Township, MI: Jackson Hall, Victoria Zions

Waterford, MI: Samantha Smith

Watervliet, MI: Skylar Crisenbery

Webberville, MI: Hannah Fairfield

Weidman, MI: Taylor Neeb, Julie Yoder-Olson

Wellston, MI: Brady Fischer, Kylah Fischer

West Bloomfield, MI: Megan Neeley, Olivia Warren

Westland, MI: Ethan Gyurnek

Westphalia, MI: Shayla Hengesbach

Wheeler, MI: Alivia Giles, Emily McDonald, Tyler Story

White Lake, MI: Matthew Hanson, Helena Kucera, Lynzee Penn, Tyler Radze

Whitehall, MI: Cassandra Waller

Williamston, MI: Madeline Kugler, Alexis Russell, Hannah Stiffler

Woodhaven, MI: Nolan Chilcutt

Wyandotte, MI: Natalie Walsh

Wyoming, MI: Grace Fryer, Regan Mockerman, Daniel Nethercott

Zeeland, MI: Olivia Creevy, Faith Hall, Kylie Hofstra, Megan Schreur, Greysen Tomlinson

Omaha, NE: Alexis Gibbons

Rio Rancho, NM: Madison Ryan

Cincinnati, OH: Madison Humphrey, Emily Lanning

Perrysburg, OH: Seth Stahl

Springfield, OH: Riley Bender

Allentown, PA: Bailey Allison

Columbia, SC: Wiley Delisa

Brookfield, WI: David Valdes

Port Washington, WI: Courtney Cowen

Sister Bay, WI: Paige Thompson

Waukesha, WI: Kyleigh Hill

Beijing, China: Chunren Lian

Tongliao, China: Lidong Wang

Bogota, Colombia: Mateo Cianci

Birmingham, England: Anya Duxbury

Accra, Ghana: George Amoako

Delhi, India: Rakkshet Singhaal

Greater Noida, India: Aishwarya Singh

Noida, India: Aditya Shankar

Agadir, Morocco: Marwa Assiad

Kazan, Russia: Regina Galeeva

Carnoustie, Scotland: Kirsty Stopper

Edinburgh, Scotland: Lucas Ferguson

Perth, Scotland: Rachel Haig

Nabuel, Tunisia: Mariem Hamdi

Sububurs, Zimbabwe: Tanaka Muchipisi