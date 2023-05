Alma College Winter 2023 Dean’s List

Students must earn a minimum 3.5 GPA while enrolled full time

Alma College has released the Dean’s List for those students who achieved outstanding academic performance during the 2023 Winter Term. Students who achieve a 3.5 or better grade point average during a term, while carrying a minimum of 13 credits, at least eight of which are evaluative grades, are named to the Dean’s List.

Students are listed alphabetically by their last name:

George Abner, Traverse City, MI

Oussama Abouyahia, Agadir, Morocco

Thomas Alfano, Breckenridge, MI

Bailey Allison, Allentown, PA

Devin Alspaugh, Mt. Pleasant, MI

Izzy Alston, Monroe, MI

Matthew Ames, Shelby Township, MI

George Amoako, Accra, Ghana

Chloe Anderson, Washington, MI

Jack Anderson, Plainwell, MI

James Anderson, Gregory, MI

Carina Andrews, Plainwell, MI

David Apple, Elwell, MI

Caedmon Applegate, Midland, MI

Amelia Arnold, East Lansing, MI

Matt Arrigoni, Cottrellville, MI

Alexa Ashley, Lansing, MI

Marwa Assiad, Agadir, Morocco

Lauren Austhof, Lowell, MI

Antonio Avila, Batavia, IL

Annabelle Avolio, Grand Rapids, MI

Miranda Avolio, Canton, MI

Olivia Ayers, Durand, MI

Mia Bacigalupo, Bay City, MI

Lydia Back, Clarkston, MI

Elise Bacon, Petoskey, MI

Adam Baker, Sparta, MI

Chase Balhoff, Commerce Township, MI

Phillip Banner, Boyne City, MI

Josh Barriger, Midland, MI

Gerrit Barth, Midland, MI

Merrick Bay, Farmington, MI

Jason Beaudoin, Petoskey, MI

Brock Beaudrie, Trenton, MI

Jenna Belmas, Byron, MI

Riley Bender, Springfield, OH

Krysta Bennett, Howard City, MI

Gabrielle Berry, Rockford, MI

Ericka Bigham, Sterling, MI

Kiera Biland, Linden, MI

Lauryn Bishop, Detroit, MI

Paityn Blaisdell, Stanton, MI

Sarah Bollinger, Beaver Falls, PA

Luke Booth, Montague, MI

Madison Bott, Hudsonville, MI

Justin Boughner, Gaylord, MI

Brooklyn Boulay, Trenton, MI

Gabriel Bourdeau, Dryden, MI

Kolbey Boyd, Mt. Pleasant, MI

Gabriel Brady, Hope, MI

Morgan Brandau, Cheboygan, MI

MacKenzie Breitner, Pentwater, MI

Ella Bright, Sturgis, MI

Michael Brookens, Shepherd, MI

Kirsten Browne, Haslet, TX

Faith Buckingham, Saginaw, MI

Grace Buckingham, Saginaw, MI

Liuda Budaragina, Alma, MI

Olivia Bunce, Whites Creek, TN

Thomas Burns, Detroit, MI

Peyton Bush, Grand Rapids, MI

Chandler Calkins, Gaylord, MI

Michael Campione, Rochester, MI

Devin Carapellucci, East Lansing, MI

Lottie Carman, Sumner, MI

Lily Carney, Plymouth, MI

Kianna Carpenter, Traverse City, MI

Khalil Allah Chalouati, Tunis, Tunisia

Nolan Chilcutt, Woodhaven, MI

Jake Claflin, Charlevoix, MI

Taylor Cleveland, Alma, MI

Anne Cobble, Oxford, MI

Joseph Colucci, Clinton Township, MI

Dallas Conn, Ithaca, MI

Isabelle Conn, Allen Park, MI

Sophia Cooney, Ludington, MI

Lucas Cooper, Harrison, MI

Carlee Corinth, Newberry, MI

Jacob Cornman, Burt, MI

Jonathan Couch, Alma, MI

Brenden Coulter, Roscommon, MI

Courtney Cowen, Port Washington, WI

Connor Cracium, Rochester Hills, MI

Jessica Crantas, Highland, MI

Carter Crow, Dorr, MI

Henri D’Haene, Monroe, MI

Darcy Daenzer, Traverse City, MI

Rachael Dahl, Owosso, MI

Jacqueline Daigneault, Bath, MI

Carson Daill, Monclova, OH

Jennifer Dake, Lansing, MI

Hallie Dancer, Washington, OK

Trinidy Davis, Detroit, MI

Abigail Dawes, DeWitt, MI

Zoe Dawson, Farmington, MI

Jacob Dean, Boyne City, MI

Linnae DeBoer, Ada, MI

Sophia Dech, Coopersville, MI

Milo Deciechi, Goodrich, MI

Jared Deichelbohrer, Wyandotte, MI

Cody Deisler, Empire, MI

Tyler Demory, Mio, MI

Cael Dempsey, Lincoln, NE

Owen Denk, Webberville, MI

Trent Devereaux, Oakley, MI

Emily Diener, Grand Rapids, MI

Jaclyn Dietz, St. Clair Shores, MI

Emily Dimock, Shelbyville, MI

Erin Dodds, Weidman, MI

Kali Donnelly, Shingleton, MI

Connor Douma, Ada, MI

Savannah Doyle, Freeland, MI

Mary Draher, Ovid, MI

Jourdin Dressler, Wayland, MI

Danielle Dumoulin, Goodrich, MI

Katherine Dunaway, Chicago, IL

Julia Duncan, South Lyon, MI

Elsa Dupon, Shelby Township, MI

Alexis Dykstra, Hudsonville, MI

Evan Eastman, Hastings, MI

Taha Ebrahim, Ann Arbor, MI

Christopher Edwards, Sterling Heights, MI

Jackson Eelbode, Macomb, MI

Allyson Ehlert, Saginaw, MI

Josh Elliott, Freeland, MI

Regan Elliott, Olivet, MI

Taylor Ellison, Shepherd, MI

Moss Ely, Okemos, MI

Alexandra Erbe, Mason, MI

Alaina Ettema, Howell, MI

Laiken Ex, Sterling, MI

Hannah Fairfield, Webberville, MI

Connor Feighan, Woodland, MI

Nathan Feld, Troy, MI

Mallory Fenskie, Midland, MI

Noah Festerling, Allegan, MI

Emma Figlewicz, Plainfield, IL

Elizabeth Fischer, St. Charles, MI

Caitlyn Fitzpatrick, Onaway, MI

Sophie Flater, Rochester Hills, MI

Bernardo Flores, Quito, Ecuador

Linnea Fogo, Troy, MI

Grace Fosmore, Maple City, MI

Jordan Fox, Lake City, MI

Riley Francis, Grosse Pointe Farms, MI

Bryce Fredenburg, Bay City, MI

Shauna Friesen, Ithaca, MI

Thomas Frink, Kalamazoo, MI

Alaina Frye, Algonquin, IL

Grace Fryer, Wyoming, MI

Paul Gadde, Alma, MI

Sarah Gadde, Alma, MI

Regina Galeeva, Kazan, Russia

Amanda Garcia, Mt. Pleasant, MI

Matthew Garland, Suwanee, GA

Evelyn Garver, Harbor Springs, MI

Ava Gilbert, Rockford, MI

Alivia Giles, Wheeler, MI

Alexandra Gillies, Saginaw, MI

Lilianna Glowzinski, Highland, MI

Grant Goetschy, Laingsburg, MI

Cameron Goldie, Grand Blanc, MI

Victoria Gotaas, Alma, MI

Grace Gottschalk, Granville, OH

Trevor Grandy, Hemlock, MI

Athelia Gray, Lake Ann, MI

Dalron Gray, Manistee, MI

Ryan Gray, Chandler, AZ

Salem Gray, Tecumseh, MI

Megan Greenup, St. Louis, MI

Taylor Griffith, Grand Rapids, MI

Allison Gronau, Livonia, MI

Elaina Gross, Kalamazoo, MI

Faron Grossman, Midland, MI

Sophie Groya, Saginaw, MI

Cole Grunwald, New Boston, MI

Yuhao Guo, Florence, AL

Aden Gurden, Cadillac, MI

Ethan Gyurnek, Westland, MI

Abigail Haag, Midland, MI

George Hageage IV, Midland, MI

Dalton Hall, Centerburg, OH

Faith Hall, Zeeland, MI

Holland Hall, Armada, MI

Maddie Hamina, Roscommon, MI

McKenzie Hammontree, East Lansing, MI

Morgan Hanchett, Jackson, MI

Walter Hancock, Southgate, MI

Matthew Hanson, White Lake, MI

Jade Harbert, Stockbridge, MI

Christina Harbin, Gaylord, MI

Adam Harp, Novi, MI

Ally Harvey, Freeland, MI

Mackenzie Harwood, Lake Orion, MI

Rosemary Ling Hathaway, Ann Arbor, MI

Victoria Hatton, Essexville, MI

Robert Heemer, Holt, MI

Willis Heiney, Grand Rapids, MI

Shayla Hengesbach, Westphalia, MI

Morgan Henson, Norton Shores, MI

Kaitlyn Henstock, Warren, MI

Alexander Herin, Trenton, MI

Brooke Hetherington, Edmore, MI

Sofia Heuerman, Madison Heights, MI

Ayden Hibdon, St. Clair Shores, MI

Abby Hill, Escanaba, MI

Audrianna Hill, Roseville, MI

Elizabeth Hill, Allegan, MI

Kyleigh Hill, Waukesha, WI

Sawyer Hill, Wyandotte, MI

George Hillard, Jasper, MI

Claire Hipps, St. Johns, MI

Kylie Hofstra, Zeeland, MI

Grace Holland, Perrinton, MI

Rylei Hollenbaugh, Quincy, MI

Kimberlyn Hollon-Morseau, Ionia, MI

Lauren Holm, Roscommon, MI

Megan Hope, Boyne Falls, MI

Melody Horne, Otter Lake, MI

Tyler Horstman, Findlay, OH

Charlotte Howald, Freeland, MI

Elli Howard, Freeland, MI

Ziayra Hulbert, Spencerville, IN

Andrew Humm, Alma, MI

Madison Humphrey, Cincinnati, OH

Gene Huskey, Washington Township, MI

Elijah Jackson, Grayling, MI

Isaac Jackson, Belleville, MI

Noah Janssen, Mattawan, MI

Isabella Jelus, Broomall, PA

Landon Jennings, Standish, MI

Denver Jewell, Durand, MI

Alexis John, St. Helen, MI

Cassandra Johnson, Kingsley, MI

Larae Johnson, Detroit, MI

Matthew Johnson, Durand, MI

Vincent Johnson, Big Rapids, MI

Thomas Johnstone, Midland, MI

Olivia Jones, Hastings, MI

Asher Jordan, Midland, MI

Heather Kaatz, Ludington, MI

Emma Kaiser, Brownstown, MI

Emmelyn Keith, DeWitt, MI

Ava Kelly, Rogers City, MI

Ty Kennard, Harbor Springs, MI

Mikaylyn Kenney, Pentwater, MI

Reagan Keyser, Hemlock, MI

Noah Khanuja, Waterford, MI

Brenna Kilby, Frankenmuth, MI

Madeleine Kim, Grand Rapids, MI

Evan King, Midland, MI

Ainsley Kinney, Fort Gratiot, MI

Matthew Kinney, Mt. Pleasant, MI

Juliann Kirk, Grawn, MI

Bryce Kirkland, Novi, MI

Justin Kissling, Manistee, MI

Sean Kittle, Montrose, MI

Rebecca Kobylas, Milford, MI

Kayla Koepf, Cass City, MI

Paige Kohler, Northport, MI

Maria Kolb, Alma, MI

Starr Koon, Manistee, MI

Theresa Korreck, Rockford, MI

Rachel Kostrzewa, Grosse Pointe Park, MI

Chloe Koupal, Houghton Lake, MI

Aynslee Koutz, St. Louis, MI

Rylee Koutz, St. Louis, MI

Sage Kraai, Zeeland, MI

Ethan Krafft, Canton, MI

Yassine Kraiem, Tunis, Tunisia

Maxim Kraniak, Royal Oak, MI

Alexandria Kroczaleski, Omer, MI

Megan Krueger, Grosse Ile, MI

Stephanie Krueger, Howell, MI

Kristina Kruse, Otisville, MI

Helena Kucera, White Lake, MI

Ryan Kugelman, Trenton, MI

Braxton Lamey, Ithaca, MI

Jaelyn Lance-Trout, Bath, MI

Emily Lanning, Cincinnati, OH

Corbin Lantzer, Kalkaska, MI

Kylee Lary, Redford, MI

Jake Lasceski, St. Johns, MI

Ella Lavey, East Lansing, MI

Toby Layson, Washington, MI

Victoria Lecureux, Breckenridge, MI

Leia Lehrer, Milford, MI

Ezra Leppanen, DeWitt, MI

Brooke Leroux, Norton Shores, MI

Calius Lewis, Midland, MI

Kylie Lewis, Grand Blanc, MI

Daniella Little, Wheaton, IL

Jack Lockerbie, Hickory Corners, MI

Sydney Lopez, Oscoda, MI

Tess Lord, Alma, MI

Ty Lotterman, Marquette, MI

Sophia Lowe, Lansing, MI

Grace Ludema, Holland, MI

Marissa Luzac, Riverview, MI

Clifton Maginity, Boyne City, MI

Will Maginity, Boyne City, MI

Alexandria Mahoney, Chesaning, MI

Joseph Maier, Kawkawlin, MI

Nick Malish, Mt. Pleasant, MI

Jerrica Marietti, Kalamazoo, MI

Rebecca Marolf, Williamsburg, MI

Kyleigh Martin, Whitehall, MI

Savannah Martin, Otisville, MI

Sarah Marzolino, Ypsilanti, MI

Brenna Maurer, Romeo, MI

Bree McCluskey, Van Buren Township, MI

Rileigh McGeorge, Eagle, MI

Stephen McGlade, Pinckney, MI

Shannon McGlynn, Rochester Hills, MI

Stephanie McKelvey, Hope, MI

Kadence McKenzie, Frankenmuth, MI

Ross McNeel, Remus, MI

Courtney McPhail, Madison Heights, MI

Madelaine McShannock, Harbor Springs, MI

Jordyn Media, Chesterfield, MI

Mac Meier, Riverdale, MI

Madilynn Mendez, Dearborn, MI

Haley Menghini, Holland, MI

Audrey Merrifield, Kent City, MI

Evan Metiva, Midland, MI

Carl Metz, Village of Lakewood, IL

Walker Michaels, Allegan, MI

Kerri Miller, St. Johns, MI

Payton Miller, Romeo, MI

Nicole Milligan, Holland, MI

Angela Mish, Grand Rapids, MI

Gage Mitchell, Alma, MI

Jullian Mlasko, West Branch, MI

Regan Mockerman, Wyoming, MI

Halle Mockridge, Allendale, MI

Sarah Moe, Grand Blanc, MI

Ella Mondroski, Grand Rapids, MI

Dahvey Moody, Grand Rapids, MI

Landen Moore-Pierce, Flushing, MI

Laura Morrison, Middleton, MI

Morgan Most, Ithaca, MI

Dalanie Mott, Alma, MI

Filippos Mourikis, Vouliagmeni, Greece

Tyler Mukudu, Bulawayo, Zimbabwe

Atticus Mulder, Sidney, MI

Brooklynn Mulvaine, Marion, OH

Madelyn Munro, Laingsburg, MI

Noah Murphy, Flushing, MI

Kaylyn Myers, Mt. Pleasant, MI

Shalom Ncha, Alma, MI

Taylor Neeb, Weidman, MI

Megan Neeley, West Bloomfield, MI

Cassandra Neller, Perrinton, MI

Delilah Nethercott, Wyoming, MI

Madison Neu, Traverse City, MI

Emma Neyer, Alma, MI

Sebastian Nolte, Royal Oak, MI

Alexis Norko, Baroda, MI

Wyatt Nyswaner, Clio, MI

Emma O’Toole, Prudenville, MI

Madi Ogle, Alma, MI

Charlayne-Aye Olegario, Trenton, MI

Matthew Oswald, Weidman, MI

Gracie Oven, Engadine, MI

Chloe Pace, Dearborn Heights, MI

Payne Pace, Howell, MI

Lexi Palmer, Marshall, MI

Ethan Patrick, Saranac, MI

Emily Patzkowsky, Mattawan, MI

Emily Perkins, Fife Lake, MI

Claire Peterson, Alma, MI

Samantha Peterson, Ada, MI

Ayla Piggott, Flushing, MI

Haley Pimer, Trenton, MI

Mackayla Pirie, Midland, MI

Alexa Platte, Sparta, MI

Curtis Pleiness, Chesterfield, MI

Audrey Plouffe, Flint, MI

Zach Poff, St. Johns, MI

Zackery Post, Lowell, MI

Elana Potie, Mt. Pleasant, MI

Abigail Potocki, Orlando, FL

Robert Preni, Westland, MI

Amelia Price, Milford, MI

Jordan Prielipp, Britton, MI

Johnna Pullen, Grand Rapids, MI

Trinity Pung, DeWitt, MI

Benjamin Putnam, Pinckney, MI

Austin Radtke, Washington, MI

Brooke Rafko, Ann Arbor, MI

Liathano Ramirez, Copemish, MI

Autumn Rath, Alma, MI

Mike Ravn, Kalamazoo, MI

Jayden Rawlin, Traverse City, MI

Lexi Rectenwal, Greenville, MI

Amelia Regenor, East Aurora, NY

Kayleigh Reilly, Mt. Pleasant, MI

Anna Richards, East Jordan, MI

Anika Ried, Mason, MI

Peyton Ried, Mason, MI

Connor Riley, Blanchard, MI

Emily Rivera, Rochester Hills, MI

Madison Robbins, St. Johns, MI

Gabe Roof, Grand Blanc, MI

Sydney Rudolph, Clarkston, MI

Mason Russo, Walker, MI

Madison Ryan, Rio Rancho, NM

Reneigh Sandmann, Baroda, MI

Taylor Sas, Saginaw, MI

Benjamin Schall, Saginaw, MI

Genna Schmidt, Caledonia, MI

Natalie Schmit, Levering, MI

Megan Schreur, Zeeland, MI

Cohen Schroeder, Eagle, MI

Caleb Schuring, Portage, MI

Bri Scillion, Troy, MI

Joanna Scorziello, Grand Rapids, MI

Carlie Scott, South Rockwood, MI

Hanna Scott, Canyon Lake, CA

Aubrey Seger, Morenci, MI

Vienne Sereseroz, Lansing, MI

Joey Shallow, Lake Orion, MI

Aditya Shankar, Noida, India

Claire Shelton, Buchanan, MI

Jamie Sherman, Crown Point, IN

Abbey Short, Monee, IL

Sally Shrake, Brownstown, MI

Hannah Sigelko, Rochester Hills, MI

Jocelyn Silk, Volo, IL

Haydin Sims, Harrison, MI

Aishwarya Singh, Greater Noida, India

Samuel Sircely, Gaylord, MI

Jessica Skinner, Grand Haven, MI

Connor Slaggert, Traverse City, MI

Bethany Slater, Perrinton, MI

Ty Slater, Alanson, MI

Emma Smillie, Oxford, MI

Anthony Smith, Waterford, MI

Brenna Smith, South Haven, MI

Lenna Smith, Charlevoix, MI

Lily Smith, Davison, MI

Morgan Smith, Zeeland, MI

Helena Snyder, Edmore, MI

Odin Soffredine, Grawn, MI

Charly Sommers, Chesterfield, MI

Brayden Spaulding, Britton, MI

Ella Squier, Potterville, MI

Carter St John, Zionsville, IN

Seth Stahl, Perrysburg, OH

Katelyn Steih, Midland, MI

Summer Stoldt, Imlay City, MI

Abby Strait, Benton, KY

Katie Strickert, Linden, MI

Dawson Studebaker, Midland, MI

Camden Sutherland, Riverdale, MI

Ethan Swartzentruber, Midland, MI

Chelsea Swartzle, Okemos, MI

Christian Sweis, Washington Township, MI

Gavin Swiecicki, Bay City, MI

Blake Swiger, Cadillac, MI

William Syckle, Alma, MI

Aaryn Sylvester, Birch Run, MI

Amanda Szymborski, Holt, MI

Andrea Taghon, Honor, MI

Allison Taipalus, St. Louis, MI

Katherine Tallman, Bay City, MI

Abby Taylor, Riverdale, MI

Kiersten Taylor, Alma, MI

Feven Tegegn, Jimma, Ethiopia

Alleigh Tenharmsel, Zeeland, MI

Isabella Theisen, Dryden, MI

Josephine Theut, Macomb, MI

Abby Thomas, Grand Rapids, MI

Cole Thomas, St. Johns, MI

Elijah Thomas, McCordsville, IN

Katrina Thomsen, Sidney, MI

Abigale Thorsen, Mancelona, MI

Mara Tiernan, Marshall, MI

Adrika Tomica, Newberry, MI

Greysen Tomlinson, Zeeland, MI

Nate Toth, New Baltimore, MI

Mason Tousigna, West Branch, MI

Emmie Trainor, Freeland, MI

Ashton Trnka, Whitehall, MI

Nicholas Trout, Mason, MI

Zachary Tuori, Grand Rapids, MI

Krystal Urena Warrington, Romulus, MI

David Valdes, Brookfield, WI

Sarah Vanisacker, Newport, MI

Maxwell VanZant, Lincoln Park, MI

Jenna Vargas, Saginaw, MI

Leandro Vargas Bazan, Lima, Peru

Jack Veverka, Saginaw, MI

Vicky Villarosa, Crown Point, IN

Laney Voisinet, Laingsburg, MI

Ethan Vollstedt, Holland, MI

Avery Vos, Allendale, MI

Maria Vostrizansky, DeWitt, MI

Elizabeth Vredevelt, Alto, MI

Austin Walker, Grand Rapids, MI

Brianna Wallace, Detroit, MI

Tyler Walters, West Branch, MI

Abigail Walton, Holland, MI

Jacob Wanous, Midland, MI

Jasper Wanta, Grand Rapids, MI

Olivia Warren, West Bloomfield, MI

Madison Wasen, Livonia, MI

Isabel Washabaugh, Freeland, MI

Abigail Wasson, Dimondale, MI

Alex Wathen, Sterling Heights, MI

Kayla Weller, Portland, MI

Logan Wenz, Bruce Township, MI

Morgan Westall, Wheeler, MI

Abigale Whitford, Ithaca, MI

Alli Wichert, Vestaburg, MI

Jacob Wilburn, Pinckney, MI

Skye Wilcox, Jackson, MI

Caitlin Wilcoxen, Brighton, MI

Grant Wiliford, Traverse City, MI

Betsie Williams, DeWitt, MI

Claire Williams, Brooklyn, MI

Eddie Williams, Eastpointe, MI

Haylee Williams, Pinckney, MI

Karmella Williams, Alma, MI

Benjamin Wilson, Clare, MI

Caleigh Winters, Charlotte, MI

Sarah Wronski, Macomb, MI

Morgan Yates, Shepherd, MI

Rebecca Yates, Marquette, MI

Julie Yoder-Olson, Weidman, MI

Jack Yodzevicis, Gaylord, MI

Allison Zardus, Ortonville, MI

Lindsey Zarka, Lansing, MI

Emily Zatelli, Fenton, MI

Jada Zerlaut, Grant, MI

Aaron Zettel, West Branch, MI