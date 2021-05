Alma College Winter 2021 Dean’s List

Students must earn a minimum 3.5 GPA while enrolled full time

Alma College has released the Dean’s List for those students who achieved outstanding academic performance during the 2021 Winter Term. Students who achieve a 3.5 or better grade point average during a term, while carrying a minimum of 13 credits, at least eight of which are evaluative grades, are named to the Dean’s List.

Students are listed below by their hometown:

Canyon Lake, CA: Hanna Scott

Riverside, CA: Sophia Elias

Roseville, CA: Jason Melnik

Sacramento, CA: Carrie LaFranchi

Twentynine Palms, CA: Emma Yeager

Yucaipa, CA: Samuel Bjordahl

Washington, DC: Jean Papillon

Quito, Ecuador: Bernardo Flores

Gray, GA: Wiley Rose

Suwanee, GA: Matthew Garland

Accra, Ghana: George Amoako

Algonquin, IL: Amira Rajab

Batavia, IL: Antonio Avila

Bloomington, IL: Zachary Carpenter

Bolingbrook, IL: Colin Smith

Downers Grove, IL: Abigail Davenport, Ashley Dooley

Lombard, IL: Brandon Whiteside

Monee, IL: Abbey Short

Riverside, IL: Ryan Gaynor

Village of Lakewood, IL: Carl Metz

Woodstock, IL: Alyssa Gibson

Bluffton, IN: Emily Henderson, Courtney Smith

Fountain City, IN: Spencer Benner

Huntington, IN: David Troyer

Middlebury, IN: Elexis Carroll

Spencerville, IN: Ziayra Hulbert

Greater Noida, India: Aishwarya Singh

Noida, India: Aryaan Misra, Aditya Shankar

Benton, KY: Abby Strait

Brunswick, MD: Lauren Kenny

Ada, MI: Brady Douma, Connor Douma, Shannon Hoekstra, Samantha Peterson, Garrett Pratt, Grant Pratt

Albion, MI: Bailey Hoffman, Davis Spencer

Algonac, MI: Mikayla Pisane

Allegan, MI: Noah Festerling, Elizabeth Hill, Walker Michaels

Alma, MI: Lillian Anderson, Trenton Bergey, Taylor Cleveland, Sydney Cochran, Sarah Gadde, Cornelia Gotaas, Elizabeth Gotaas, Nathan Kushion, Adam Lawhorne, Emma Neyer, Claire Peterson, William Syckle

Almont, MI: Thomas Manko

Alto, MI: Ava Frederickson, Elizabeth Vredevelt

Ann Arbor, MI: Isabella Binkley, Rosemary Ling Hathaway, Stephen Hyde, Christian Lund, Sarah Ward

Armada, MI: Sara Lesnesky

Ashley, MI: Jaden Gavenda, Nicole Hardman

Auburn Hills, MI: Jack Letica

Augusta, MI: Linnea O’Neil

Bad Axe, MI: Zachary Jandereski

Bancroft, MI: Taeler Ponsart

Barton City, MI: Alexander Stephenson

Bath, MI: Makenzie Jonas

Battle Creek, MI: Timothy Minier

Bay City, MI: Mia Bacigalupo, Alexander Dwan, Gavin Swiecicki

Bellaire, MI: Kennan Dawson

Belleville, MI: Isaac Jackson

Belmont, MI: Sara Majerle

Berlin, MI: Lauren Dempz

Berrien Center, MI: Rebecca Spenner

Beverly Hills, MI: Olivia Clark

Big Rapids, MI: Vincent Johnson

Birch Run, MI: Megan Swanson

Blanchard, MI: Mason Renne

Blissfield, MI: Krista Stutzman

Bloomfield Hills, MI: Andrew Bach, Paul Fischer

Boyne City, MI: Quinton Bortel, Mason Gardner, Clifton Maginity

Boyne Falls, MI: Megan Hope

Breckenridge, MI: Meghan Bartlett, Chloe Sheler

Bridgman, MI: Logan Peters

Brighton, MI: Reagan Beaver, Nathaniel Phillips, Dayna Schaefer, Caitlin Wilcoxen

Brighton Township, MI: Ian Hart

Brimley, MI: Megan Schornack

Britton, MI: Brayden Spaulding

Brooklyn, MI: Macguire Hawley, Claire Williams

Burton, MI: Hannah Swanson

Byron, MI: Jenna Baker

Cadillac, MI: Timothy Carlington, Grace Hearth, Brandon Ralston

Caledonia, MI: Payton Orlikowski, Genna Schmidt, Zachary Tuori

Canton, MI: Miranda Avolio

Cass City, MI: Brendan Hamilton, Brittany Hamilton, Kayla Koepf

Charlevoix, MI: Hannah Solomon

Chesterfield, MI: Alexis St Clair

Clare, MI: Jordyn Bradley

Clawson, MI: Alexa Dekorte

Clinton, MI: Austin Popp

Clinton Township, MI: Kendra Babbitt

Clio, MI: Ruby Lovasz, Wyatt Nyswaner

Coldwater, MI: Malorie Rzepka

Coleman, MI: Allison Stevens

Commerce Township, MI: Kathryn Bailey

Corunna, MI: Jaylee Carpenter

Cottrellville, MI: Matt Arrigoni, Justin Headlee

Croswell, MI: Madison Kroetsch

Davison, MI: Lily Brown, Marleigh Matthews

Detroit, MI: Lauryn Bishop, Thomas Burns, Neeyah Mitchell, Karmella Williams

DeWitt, MI: Abigail Dawes, Emmelyn Keith, Ezra Leppanen, Danielle Ries, Maria Vostrizansky, Evan Zarotney

Dexter, MI: Margaret Hanna, Nicole Tuzinowski

Dryden, MI: Gabriel Bourdeau

Durand, MI: Olivia Ayers, Drew Theibert

Eagle, MI: Rileigh McGeorge

East Lansing, MI: Amelia Arnold, Ella Lavey

Elwell, MI: David Bachelder, Shauna Brenner, Sophie Patrick

Essexville, MI: Gabrielle Blecke

Farmington, MI: Merrick Bay, Zoe Dawson, Nicholas Przeslawski

Farmington Hills, MI: Emily Flynn, Luke Losie, Danielle Nykanen

Farwell, MI: Katherine Rahl

Fennville, MI: Daniel Chalice

Fenton, MI: Victoria Callard, Erin Ezell, Carter Hankins, Chapin Kartsounes

Fife Lake, MI: Jessica Hatcher

Flat Rock, MI: Madeline Wagner

Flint, MI: Brandon Hart, Audrey Plouffe

Flushing, MI: Landen Moore

Fowler, MI: Noah Hamilton, Abigail Wohlfert

Frankenmuth, MI: Brenna Kilby, Grace Smith

Free Soil, MI: Audrey Padilla

Freeland, MI: Grayson Argyle, Savannah Doyle, Tatyana Spaulding

Gaylord, MI: Trevor Boughner, Abigail Cavanaugh, Bea Eby, Calen Gilling, Christina Harbin, Nathan Idalski, Scott Kramp, Grace Warmbier

Gladstone, MI: Jenna Steinhoff

Gladwin, MI: Kasidey Easlick

Gobles, MI: Chayse Brown

Goodrich, MI: Danielle Dumoulin

Gowen, MI: Lauren Sandtveit

Grand Blanc, MI: Cameron Goldie, Parker Macco

Grand Haven, MI: Alexa Platte, Jessica Skinner

Grand Ledge, MI: Parker Fitzgerald

Grand Rapids, MI: Annabelle Avolio, Kasidee Bigham, Chloe Bower, Shelby Carter, Andrew Dafoe, Taylor Griffith, Alex King, Gage Krueger, Angela Mish, Maighdlin Patterson, Sean Pauley, Johnna Pullen, Benjamin Raterink, Roy Spencer, Felix Stoll, Kaitlyn Verbrugge

Grass Lake, MI: Xavier Bargesser, Jacob Campbell

Grayling, MI: Elijah Jackson

Greenville, MI: William Huiet, Claire Kemperman

Grosse Ile, MI: Kathleen Christnagel, Sophia Payne

Grosse Pointe Farms, MI: Tanner Belanger, Riley Francis

Hamilton, MI: Pauline Gault

Harbor Springs, MI: Madelaine McShannock

Harrison, MI: Lucas Cooper, Rachael Parrett

Hart, MI: Alexis Masunas

Hartland, MI: Sara Swaneck

Haslett, MI: Kristin Canfield, Danten McFate, Hunter Nash

Hemlock, MI: Nicole Crump, Madasyn Edsall, Haley Willman

Highland, MI: Max Carey, Ashley Dehetre

Hillsdale, MI: Rachel Mitchell

Holland, MI: Bailey Matthews, Maggie Rosales, Kaitlyn Van Hekken, Ethan Vollstedt

Holly, MI: Alexandra Karakuc

Honor, MI: Andrea Taghon

Hope, MI: Gabriel Brady

Houghton Lake, MI: Chloe Koupal

Howell, MI: Meredith Bowles, Alaina Ettema, Julia Ettema

Hubbardston, MI: Katie Butler

Hudsonville, MI: Alexis Dykstra

Imlay City, MI: Austin Derocher, Summer Stoldt

Indian River, MI: Rachel Blome

Ionia, MI: Kelsey Althoff, Emily Davis, Kimberlyn Hollon-Morseau

Iron Mountain, MI: Brooke Fornetti

Ishpeming, MI: Graham Sullivan

Ithaca, MI: Lauryn Ball, Jasmyn Dailey, Amanda Efaw, Madison Holliday-Ward, Angelleya Rose

Jackson, MI: Olivia Manke, Malece Sanders, Elizabeth Scott

Jenison, MI: Nathan Deyman, Samuel Markus, Haven Westra

Kalamazoo, MI: Mike Ravn, Kaitlyn Rooney

Kentwood, MI: Austin Wieczorek

Kingsford, MI: Sarah Sherk

Kingsley, MI: Cassandra Johnson

Lake Ann, MI: Sarah Gaines

Lake City, MI: Emma Elmquist

Lake Isabella, MI: Rhianna Haynes

Lake Orion, MI: Michaela Collins, Emily Diener, Emma Gibb, Sanai Pillot

Lakeview, MI: Brenden Kurtze

Lansing, MI: Jessica Collinson, Jennifer Dake, Jessica Dent, Noor Hassan-Contreras, Claire Hipps, Madison Wallace, Emily West, Nateara Wolbeck

Lapeer, MI: Haden Gross, Shelby Wiley

Levering, MI: Natalie Schmit

Lincoln Park, MI: Maxwell VanZant

Linden, MI: Kiera Biland, Allison Bush, Jacob Keeley, Kelsey Twomley

Livonia, MI: Owen Atienza, Allison Gronau, Moranda Johnson, Victoria Mithen, Genevieve Morand, Joshua Mushinski, Jackson Nordbeck, Natalie Truxall, Madison Wasen

Lowell, MI: Mitchell Bussell, Zackery Post, Jacob Reagan

Ludington, MI: Heather Kaatz, Asia Patterson

Macomb, MI: Josephine Theut, Madelyn Walmsley

Manchester, MI: Ava Sharrow-Ducsay

Manistee, MI: Justin Kissling, Claire Wittlieff

Maple City, MI: Andre Masse, Reagan Middleton

Marne, MI: Alyssa Lake

Marquette, MI: Sydney Rehmann, Stasha Warchock, Rebecca Yates

Mason, MI: Callie Jones, Anika Ried

Mattawan, MI: Noah Janssen

Menominee, MI: William Burnett

Merrill, MI: Margaret McMahon

Metamora, MI: Brenden Forster

Middleton, MI: Laura Morrison

Middleville, MI: Matthew Lark

Midland, MI: Madison Anzarut, Brett Barriger, Madison Chapin, Kirstyn Cotton, Madison Dyer, Faron Grossman, Courtney Hartnagle, Thomas Johnstone, Kasey Jones, Morgan Letzkus, Paige Messick, Evan Metiva, Haley Novak, Mackayla Pirie, Makenzie Rajewski, Aubrey Root, Lauren Smit, Katelyn Steih

Milan, MI: Andrew Smith

Milford, MI: Christopher Henry, Amelia Price

Millington, MI: Haley Trickey

Monroe, MI: Henri D’Haene

Montgomery, MI: Allison Harbaugh

Mt. Pleasant, MI: Rabiatu Abdullahi, Ahmed Alramadan, Jessica Araway, Brooklyn Bigard, Elizabeth Bomodi, Kolbey Boyd, Priscilia Enehiroana, Amelia Lytle, Lydia Miller, Niki Osakue, Kayleigh Reilly, Alexis Rolling, Hadyn Terwilliger, Michael Wahl, Alexandria Wentworth, Corey Zeneberg

Muskegon, MI: Liney Figueroa, Jillian Gripton, Blake Jonassen

New Boston, MI: Breawna Ritter, Savana Shellman

Newberry, MI: Carlee Corinth, Alexander Henry, Mark LaRoue

Newport, MI: Sarah Vanisacker

Niles, MI: Kara Tredway

North Adams, MI: Brooke Longman

Northport, MI: Paige Kohler

Northville, MI: Grace Kueber, Jennifer Ostrowski, Kate Westphal

Norton Shores, MI: Peyton Erndteman, Morgan Henson

Novi, MI: Brendan Murdie

Okemos, MI: Abigail Ely, Katherine Schoen

Olivet, MI: Alexandria Maas

Omer, MI: Alexandria Kroczaleski

Onaway, MI: Caitlyn Fitzpatrick

Onondaga, MI: Mia Arkles

Oscoda, MI: Grant Huebel, Sydney Lopez, Erin Senn

Otisville, MI: Savannah Martin

Otter Lake, MI: Melody Horne

Owosso, MI: Rachael Dahl, Jessica Eva, Alexis Martenis, Hunter Sanderson, Joseph Vondrasek

Oxford, MI: Anne Cobble, Paul Heuschele, Brenna Maurer, Dylan Rebtoy

Pentwater, MI: MacKenzie Breitner

Perrinton, MI: Tatym Plath, Bethany Slater

Petersburg, MI: Kaissidy Homolka

Petoskey, MI: Emma Kurtz, Tyler Sobczak, Keaton Walker

Pickford, MI: Benjamin Skinner

Pinckney, MI: Cassidy Beach, Stephen McGlade, Jacob Wilburn, Haylee Williams

Plainwell, MI: Carina Andrews, Colleen Loftus

Plymouth, MI: Valerie Buzzelli, Lily Carney, Elizabeth Dermody

Portage, MI: Caleb Schuring

Portland, MI: Brooke Butterfield, Chloe Clark, Zachary Pung

Prescott, MI: Charles Prescott

Prudenville, MI: Stephanie Eckstorm

Quincy, MI: Damon Black, Cassie White

Redford, MI: Jordan Jackson

Riverdale, MI: Abby Taylor

Riverview, MI: Marissa Luzac

Rochester Hills, MI: Weston Hirvela, Hannah Sigelko, Eleanor Smith

Rogers City, MI: Hannah Fleming

Romeo, MI: Payton Miller

Romulus, MI: Callie Hale

Roscommon, MI: Destiny Herbers, Jon Suvada

Saginaw, MI: Braeden Dinninger, Naomi Oravitz, Shanna Pitre, Taylor Sas, Benjamin Schall, Tanvi Sharma

Sand Lake, MI: Sarah St. Arnold

Saranac, MI: Michael Wojcik

Saugatuck, MI: Michelle Malkowski

Scottville, MI: Keira Hatch

Sebewaing, MI: Joshua Lang, Isaiah Williamson

Shelby, MI: Samantha Comstock, Alexander Dean

Shelby Township, MI: Kylie Sicken

Shepherd, MI: Raegan Stambaugh

Shingleton, MI: Kali Donnelly

Sidney, MI: Katrina Thomsen

South Haven, MI: Brenna Smith

South Lyon, MI: Mia Abate

Southfield, MI: Nicole Yost

Spring Lake, MI: William Brown, Casey Constant

St. Charles, MI: Joseph Gonzales, Lauren Gonzales

St. Clair, MI: McKenna Owens

St. Clair Shores, MI: Jaclyn Dietz, Kayla Gamble, Kathryn Kildea

St. Ignace, MI: Drew Marshall

St. Johns, MI: Abbigail Bucholtz, Ashley Miller, Aubrey North, Madison Robbins, Jeffrey Smith

St. Joseph, MI: Teah Lint

St. Louis, MI: Kasey Conn, Emily Hamilton, Emmett Kelly, Aynslee Koutz, Jayce Kuehnlein, Allison Taipalus, Aaliyah Wilson

Standish, MI: Landon Jennings

Stanton, MI: Lillian Blaisdell, Paityn Blaisdell

Sterling, MI: Ericka Bigham

Stockbridge, MI: Jade Harbert

Sturgis, MI: Ella Bright, Amelia Earl, Jessica Haller

Sumner, MI: Emma Browne, Kemmie Shunk

Tecumseh, MI: Alexander Flint, Rebecca Gray

Temperance, MI: Blaze Wilson

Three Rivers, MI: Thomas Rhyner

Traverse City, MI: Rebecca Bohrer, Oshyn Carnes, Darcy Daenzer, Bailey Frank, Delin Kanitz, Bailey Langbo, Jayden Rawlin, Joseph Rawlin, Odin Soffredine, Thorian Soffredine

Trenton, MI: Alexander Herin

Troy, MI: Madelaine Crum, Bri Scillion

Tustin, MI: Wade Fullerton

Twin Lake, MI: Madison Mudge, Abigail Sykes

Vassar, MI: Grace Erickson

Vernon, MI: Mariah Dunkin

Vestaburg, MI: Brooke Peterman

Walker, MI: Aubrey Boos, Mason Russo

Washington, MI: Nate Layson

Washington Township, MI: Gene Huskey, Victoria Zions

Waterford, MI: Erik Arnegard, Monique Cloutier, Elizabeth Flatoff

Watervliet, MI: Skylar Crisenbery

Webberville, MI: Hannah Fairfield

Weidman, MI: Erin Dodds, Taylor Neeb

West Bloomfield, MI: Olivia Warren

West Olive, MI: Abigail Grout

Westland, MI: Bethany Beaudoin, Mary Wolfe

Wheeler, MI: Alivia Giles, Ellen Laurenz, Emily McDonald, Tyler Story

White Lake, MI: Matthew Hanson, Karl Stroup

Whitehall, MI: Cassandra Waller

Williamston, MI: Madeline Kugler, Alexis Russell

Woodhaven, MI: Kevin Tuttle

Wyandotte, MI: Jared Deichelbohrer, Sierra Douglass, Natalie Walsh

Wyoming, MI: Daniel Nethercott

Zeeland, MI: Olivia Creevy, Faith Hall, Kyle Rosenau, Megan Schreur

Eagan, MN: Ellen Anderson

New Bern, NC: Jacob Smith

Juigalpa, Nicaragua: Pedro Granja Berrios

Highland, NY: Alexis John

Cincinnati, OH: Madison Humphrey

Dayton, OH: Emily Long

Portland, OR: Jack Poling

Marsa, Tunisia: Ghofrane Ghodhbani

Chesapeake, VA: Kathryn Zettel

Port Washington, WI: Courtney Cowen

Sister Bay, WI: Paige Thompson