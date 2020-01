Fall 2019 Dean’s List Announced

Students must earn a minimum 3.5 GPA while enrolled full time.

Alma College has released the Dean’s List for those students who achieved outstanding academic performance during the 2019 Fall Term. Students who achieve a 3.5 or better grade point average during a term, while carrying a minimum of 13 credits, at least eight of which are evaluative grades, are named to the Dean’s List.

Students are listed below by their hometown:

Chandler, AZ: Taylor LeMasters

Canyon Lake, CA: Hanna Scott

Mountain View, CA: Padyn Kesselring

Redding, CA: Kindall Gustafson

Twentynine Palms, CA: Emma Yeager

Colorado Springs, CO: Sarah Gaines

Suwanee, GA: Matthew Garland

Bloomington, IL: Zachary Carpenter

Bolingbrook, IL: Colin Smith

Chicago, IL: Jordan Gasby

Downers Grove, IL: Abigail Davenport

Glen Ellyn, IL: Mia Pagliuco

Angola, IN: Georgia Miller

Bluffton, IN: Emily Henderson, Courtney Smith

Fountain City, IN: Spencer Benner

Greenwood, IN: Alexandra Kindley

Byfield, MA: Elizabeth Oliver

Ada, MI: Shannon Hoekstra

Adrian, MI: Jennah Davis

Albion, MI: Davis Spencer

Allen Park, MI: Steven Sowa

Allendale, MI: Samuel Cammenga

Alma, MI: Caitlyn Calhoun, Sydney Cochran, Sarah Gadde, Dylan Gutierrez, Matthew Leppien, Monroe Molesky, Madelyn Wert, Abigail Zerbe

Alpena, MI: Emma Fraser

Alto, MI: Ava Frederickson, Luke Jones

Ann Arbor, MI: Isabella Binkley, Rosemary Ling Hathaway, Christian Lund, Frantisek Petruv, Andrew Tesmer, Sarah Ward

Armada, MI: Mikayla Pisane

Ashley, MI: Jaden Gavenda, Karlie Howe

Au Gres, MI: Caden Zeien

Auburn, MI: Nolan Kukla

Augusta, MI: Linnea O’Neil

Bad Axe, MI: Brianna Hunsanger, Zachary Jandereski

Bancroft, MI: Taeler Ponsart

Bath, MI: Laney Alvarado, Makenzie Jonas

Battle Creek, MI: Emily Eldridge

Bay City, MI: Mia Bacigalupo, Brianna Ricker, Abbey Swanson, Gavin Swiecicki, Nadia Swiecicki

Beaverton, MI: Madison Hill, David Jenkins

Belding, MI: Samantha Boss, Katherine Sailor Wilder

Bellaire, MI: Kennan Dawson

Belleville, MI: Isaac Jackson, Hannah Walker

Benzonia, MI: Leighton Collingwood, Luke Reed

Berkley, MI: Isabella Centurione

Beverly Hills, MI: Patrick Vergeldt

Blanchard, MI: Mason Renne

Bloomfield Hills, MI: Andrew Bach, Paul Fischer, Benjamin Slavin

Boon, MI: Kara Andersen

Boyne City, MI: Mason Gardner

Breckenridge, MI: Natasha Netzley, Kayla Schmitz

Brighton, MI: Reagan Beaver, Julianna Greenleaf, Kathryn Todd, Caitlin Wilcoxen

Brimley, MI: Megan Schornack

Brooklyn, MI: Macguire Hawley

Bruce Township, MI: Lea Ziolkowski

Burton, MI: Hannah Swanson

Byron, MI: Jenna Baker

Cadillac, MI: Abbigayle Broersma, Timothy Carlington, Brandon Ralston

Caledonia, MI: Johnna Pullen, Cassidy Sanford

Canton, MI: Peter Carravallah, Olivia Harkins, Cole Malhoit

Carp Lake, MI: Hannah Flemming, Olivia Flemming

Cedarville, MI: Jennifer Sherlund

Center Line, MI: Kathryn Zettel

Charlevoix, MI: Hannah Solomon

Cheboygan, MI: Logan Rettell

Chelsea, MI: Jacob Scheese

Chesterfield, MI: Garrett Heaney

Clinton Township, MI: Kayla Gamble

Clio, MI: Ruby Lovasz

Coleman, MI: Cassidy Tucker

Commerce Township, MI: Kathryn Bailey, Julia Neuvirth, Josephine Theut

Comstock Park, MI: Hannah Syme

Coopersville, MI: Anna Lauer

Cottrellville, MI: Jacob Headlee

Croswell, MI: Madison Kroetsch

Davison, MI: Alexandra Dudock, Shaylee Seymour

Dearborn, MI: Emma Wood

Detroit, MI: Lauryn Bishop

DeWitt, MI: Emmelyn Keith, Joshua Robinson, Elizabeth Williams, Evan Zarotney

East Lansing, MI: Sophia Romain

East Leroy, MI: Kailen Roop

East Tawas, MI: Kyle Costigan

Edwardsburg, MI: Kara Tredway

Elsie, MI: Kasi Barette

Elwell, MI: David Bachelder, Quinton Moeggenborg, Sophie Patrick, Madison Shaffer, Brittany Sommerville

Emmett, MI: Kaleb Leenknegt

Engadine, MI: Gracie Oven

Escanaba, MI: Jennifer Brandt

Essexville, MI: Zavien Stickler

Farmington, MI: Merrick Bay

Farmington Hills, MI: Luke Losie, Danielle Nykanen, Emma Vrooman

Farwell, MI: Aubree Hooper

Fennville, MI: Daniel Chalice

Fenton, MI: Chapin Kartsounes, Allison Muenzer

Flat Rock, MI: Madeline Wagner

Flint, MI: Brandon Hart, Audrey Plouffe

Flushing, MI: Ayla Piggott

Fowler, MI: Noah Hamilton, Kennedy Koenigsknecht, Makenna Miller, Abigail Wohlfert

Fowlerville, MI: Jaclyn Jarvis, John Lawrence

Frankenmuth, MI: Grace Smith

Fraser, MI: MacKenzie Chevalier

Free Soil, MI: Audrey Padilla

Freeland, MI: Savannah Doyle, Grace Hearth, Payton Hirschenberger

Gaylord, MI: Abigail Cavanaugh, Olivea Jeffers

Gladstone, MI: Jenna Steinhoff, Claire Tembreull

Gobles, MI: Chayse Brown

Gould City, MI: Andrew Blanchard

Grand Blanc, MI: Cameron Goldie, Bryce Kita, Kayla Lorenz

Grand Haven, MI: Garrison Mast, Samuel Nelson, Zachary Sinke, Kaitlyn Van Hekken

Grand Ledge, MI: Parker Fitzgerald, Alexander Kingsley

Grand Rapids, MI: Annabelle Avolio, Shelby Carter, Andrew Dafoe, Taylor Griffith, Maighdlin Patterson, Sean Pauley, Benjamin Raterink, Roy Spencer, Kennedy Sutton

Greenville, MI: Kyle Farmer, Madison Hall, William Huiet, Lydia Proch, Hallie Sage

Grosse Pointe, MI: Madeline McDonnell

Harrietta, MI: Brianna Barbeaux

Harrison, MI: Rachael Parrett

Harrison Township, MI: Cyrus Verkest

Hart, MI: Alexis Masunas

Hartland, MI: Sara Swaneck

Haslett, MI: Kristin Canfield

Hemlock, MI: Haley Willman

Hickory Corners, MI: Holly Barnum

Highland, MI: Max Carey, Elizabeth Flatoff, Jocelyn Sweeney

Holland, MI: Anne Armstrong, Austin Barajas, Taylor-Nicole Kissel, Bailey Matthews, Maggie Rosales

Holly, MI: Alexandra Karakuc, Emily Martin

Holt, MI: Kendall Bird, Bryanna Chapman, Janis Grigans, Jr, Amanda Szymborski

Hope, MI: Gabriel Brady

Howard City, MI: Zachary Bosley

Howell, MI: Elise Chandler, Alaina Ettema, Julia Ettema, Jacob Holt

Imlay City, MI: Summer Stoldt

Indian River, MI: Rachel Blome, Breanna Wilson

Ionia, MI: Emily Davis

Ira, MI: Jacqueline Newman

Iron Mountain, MI: Brooke Fornetti

Ithaca, MI: Rain Rodriguez, Angelleya Rose, Blaire Showers

Jackson, MI: Madison Swope

Jenison, MI: Mason Ippel, Samuel Markus, Haven Westra

Kalamazoo, MI: Olivia Jones, Kegan Miller, Trinitee Price, Kaitlyn Rooney

Kalkaska, MI: Corbin Lantzer

Kingsford, MI: Sarah Sherk

Laingsburg, MI: Logan Lange

Lake Ann, MI: Athelia Gray

Lake Leelanau, MI: Shannon Popp

Lake Orion, MI: Michaela Collins, Emily Diener, Emma Gibb

Lansing, MI: Kyle Blackmer, Reese Brockhaus, Jessica Collinson, Joel Collinson, Atulya Dora-Laskey, Noor Hassan-Contreras, Brian Iveson, Madison Wallace, Emily West

Lapeer, MI: Brenden Forster, Kamryn Pacholski

Leslie, MI: Brittany Pierce

Lincoln Park, MI: Maxwell VanZant

Livonia, MI: Moranda Johnson, Joshua McCall, Victoria Mithen, Samantha Moretti, Ryan Mott, Joshua Mushinski, Caroline Smerdon

Lowell, MI: Marcus Malling, Zackery Post, Jacob Reagan, Ryan Stevens

Ludington, MI: Asia Patterson

Manchester, MI: Ava Sharrow-Ducsay

Manistee, MI: Starr Koon

Marlette, MI: Alexis LaVell

Marquette, MI: Madison Rieboldt, Stasha Warchock, Rebecca Yates

Marshall, MI: Maria Ruedisueli

Marysville, MI: Elijah George

Mason, MI: Callie Jones, Anika Ried, Nicholas Trout

Mattawan, MI: Avery Curtis

Mayville, MI: Hunter Wilson

McBride, MI: Anna Dobyns

Mears, MI: Andrew Wiegand

Michigan Center, MI: Patrick Hite

Middleville, MI: Matthew Lark, George Murphy

Midland, MI: Brett Barriger, Kimberly Bolesky, Madison Chapin, Kirstyn Cotton, Madison Dyer, Madasyn Edsall, Jonathan Groening, Nathaniel Haut, Nevada Kennedy, Morgan Letzkus, Caitlin Lewis, Aubrey Root, Lauren Smit, Joshua Stauffer, Katelyn Steih, Allison Stevens, John Wilson, Emily Wood

Mikado, MI: Jack Montgomery

Milford, MI: Megan Burns, Christopher Henry, Madelyn Winnie

Millington, MI: Julia McTaggart, Haley Trickey

Monroe, MI: Henri D’Haene, Zachary Everly, Andrew Oberski

Montgomery, MI: Allison Harbaugh

Morley, MI: Thomas Carey, Lauryn Kranz

Morrice, MI: Averi Munro

Mt. Pleasant, MI: Jessica Araway, Samantha Carrier, Kaleb Ramon, Kayleigh Reilly, Alexis Rolling, Hadyn Terwilliger

Muskegon, MI: Shelbi Adams, Jillian Gripton, Blake Jonassen, Braden Lindell

New Baltimore, MI: Ashley Dooley

New Boston, MI: Ruslana Gill

Newberry, MI: Eryn Corinth, Alexander Henry, Monika Tomica

North Adams, MI: Brooke Longman

North Branch, MI: Kaylee Martin

Northville, MI: Margaret Hanna

Norton Shores, MI: Peyton Erndteman

Novi, MI: Bridgid Giannotta, Brendan Murdie

Okemos, MI: Torsten Holland, Charles Przybylo, Katherine Schoen, Megan Wiseman

Olivet, MI: Alexandria Maas, Douglas Maas

Onaway, MI: Isaac Nave, Carmen Sellke

Onondaga, MI: Katherine Maiville

Oscoda, MI: Grant Huebel

Ossineke, MI: Kaydee Berg

Owosso, MI: Jessica Eva, Maris Fett, Alexis Martenis, Joseph Vondrasek

Oxford, MI: Brenna Maurer, Abigail Mooney

Parma, MI: Mason McCloughan

Perrinton, MI: Bethany Slater, Michaela Slater

Petersburg, MI: Kaissidy Homolka

Petoskey, MI: Carmen Berry, Emma Kurtz, Tyler Sobczak

Pickford, MI: Benjamin Skinner

Pinckney, MI: Cassidy Beach, Jacob Wilburn, Nathanial Wilburn

Pittsford, MI: Laura Smith

Plymouth, MI: Victoria Aquilino, Victoria Ayala-Pena, Jordan Ginder

Portage, MI: Mackinley Prentice

Portland, MI: Brooke Butterfield, Zachary Pung

Prescott, MI: Charles Prescott

Richmond, MI: Alyssa Gall

Riverdale, MI: Cassidy DeGroft, Shayla Makidon

Rochester Hills, MI: Sophie Flater

Rockford, MI: Bridget Eshleman, Steven Harvey

Rogers City, MI: Hannah Fleming

Romulus, MI: Callie Hale

Roscommon, MI: Destiny Herbers, Jon Suvada, David Viguilla

Rose City, MI: Alexis Downing

Saginaw, MI: Morgan Gust, Charley Hengesbach, Naomi Oravitz, Tanvi Sharma, Wynn Wasmer, Spencer Wehner, Samuel West

Sand Lake, MI: Sarah St. Arnold

Sandusky, MI: Caroline Ross

Sanford, MI: Karleigh Zmikly

Saranac, MI: Michael Wojcik

Saugatuck, MI: James Malkowski

Sault Ste. Marie, MI: Madyson Piche

Schoolcraft, MI: Cassandra Goerge

Scottville, MI: Keira Hatch

Sebewaing, MI: Chelsea Faber, Joshua Lang

Shelby, MI: Samantha Comstock, Alexander Dean, William Kidder

Shelby Township, MI: Calum Clow, Karley Daniels, Kylie Sicken

Shepherd, MI: Kristin Cline, Destiny Cousineau, Taylor Ellison, Ashtyn Snyder

South Lyon, MI: Mia Abate, Brendan Evans

South Rockwood, MI: Carlie Scott

Southfield, MI: Nicole Yost

Spring Lake, MI: Allison Brown, William Brown, Aleck Frederick, Claire Peterson, Brendan Sanderson

St. Charles, MI: Lauren Gonzales, Hannah Marietta, Nichole Pelletier

St. Clair, MI: Hannah Plotzke

St. Clair Shores, MI: Kathryn Kildea

St. Ignace, MI: Drew Marshall, Dylan Marshall

St. Johns, MI: Jacob Bendele, Abbigail Bucholtz, Trenton Lashuay, Aubrey North, Alexa Platte, Jeffrey Smith, David Suidgeest

St. Joseph, MI: Teah Lint, Kali Prillwitz

St. Louis, MI: Kasey Conn, Jayce Kuehnlein, Adam Lawhorne, Allison Taipalus, Caitlyn Tryon

Stanton, MI: Lillian Blaisdell, Paityn Blaisdell, Michael Hallada

Stanwood, MI: Zachary Cooper

Sterling, MI: Ericka Bigham

Sterling Heights, MI: Ava Gardiner, Luke Lamoreaux

Stockbridge, MI: Jade Harbert

Sturgis, MI: Amelia Earl, Jessica Haller

Sumner, MI: Leslie McAlvey, Kemmie Shunk

Tecumseh, MI: Rebecca Gray

Temperance, MI: Blaze Wilson

Thompsonville, MI: Juliann Kirk

Three Rivers, MI: Thomas Rhyner

Traverse City, MI: Skylar Briggs, Alison Fox, Brianne Giddis, Delin Kanitz, Abigail Killian, Odin Soffredine, Thorian Soffredine

Trenton, MI: Sianna Atwell, Alexis Miller

Troy, MI: Eleanor Smith

Vernon, MI: Mariah Dunkin

Vicksburg, MI: Timothy Gearig

Walker, MI: Aubrey Boos

Warren, MI: Emilee Fisher, Rebecca Gieleghem, Ijanea Riggs

Washington Township, MI: Victoria Zions

Waterford, MI: Erik Arnegard, Monique Cloutier, Christopher Leonard

Webberville, MI: Hannah Fairfield

Weidman, MI: Erin Dodds, Emily Hamilton

Wellston, MI: Kylah Fischer

West Bloomfield, MI: Nicholas Przeslawski

West Branch, MI: Cameron Diaz, Jullian Mlasko, Caleb Ostrander, Aaron Zettel

Westland, MI: Caitlin Jodway, Mary Wolfe

Westphalia, MI: Colin Smith

Wheeler, MI: Emily McDonald, Hunter Rich, Sydney Willman

White Cloud, MI: Bowman Seabrook

Williamsburg, MI: Rebecca Marolf, Scott May

Williamston, MI: Brian Ganton, Madeline Kugler

Woodhaven, MI: Avery Carnicom

Wyoming, MI: Alexandria Loonsfoot

Zeeland, MI: Olivia Creevy, Greysen Tomlinson

Saint Charles, MO: Henry Wickley

Camp Lejeune, NC: Matthew Peterman

Dayton, OH: Emily Long

Lakewood, OH: Magdalene Schneider

Lewis Center, OH: Brooke Wells

Powell, OH: Connor Alley

South Point, OH: Camera Stevens

Kremlin, OK: Jessica Hatcher

Portland, OR: Jack Poling

Tiverton, RI: Cosette Coston

Bellaire, TX: Richard Scroggins

Murray, UT: Megan Jenkins

Salt Lake Cty, UT: Brett Jenkins

Arlington, VA: Christopher Nouhan

Handan, China: Haoran Zhang

Quito, Ecuador: Santiago Ribadeneira Del Corral

Delhi, India: Rakkshet Singhaal

Greater Noida, India: Aishwarya Singh

Noida, India: Aryaan Misra

Portadown, Ireland: Cara Matchett

Juigalpa, Nicaragua: Pedro Granja Berrios

Saint Petersburg, Russia: Olga Petrushkova

Vladivostok, Russia: Elizaveta Semkina

Vniissok, Russia: Marina Zhilina